Росавиация отменила ограничения в аэропорту Калуги спустя двое суток

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево») отменены через два дня после их введения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об установлении меры он информировал в 16:04 мск 23 декабря.

Ограничения также отменили в аэропорту Ярославля («Туношна»). Они действовали с раннего утра 24 декабря.

По данным Минобороны, ночью 25 декабря силы ПВО сбили 141 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России. Из них 62 единицы пришлись на Брянскую область. В Калужской области было уничтожено 11 беспилотников, в Тульской – 12. Девять БПЛА российские военные ликвидировали в Московском регионе.

