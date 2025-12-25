Росавиация отменила ограничения в аэропорту Калуги спустя двое суток

По данным Минобороны, ночью 25 декабря силы ПВО сбили 141 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России. Из них 62 единицы пришлись на Брянскую область. В Калужской области было уничтожено 11 беспилотников, в Тульской – 12. Девять БПЛА российские военные ликвидировали в Московском регионе.