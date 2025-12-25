Летевший из Китая в Москву самолет экстренно приземлился в Казани
Самолет, который осуществлял рейс из Китая в Москву, приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, передает «РИА Новости» со ссылкой на аэропорт столицы Татарстана. После его госпитализации рейс продолжил маршрут.
«25 декабря борт, следовавший по маршруту Санья (Китай) -Москва ("Шереметьево"), по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань" в 11:05. Посадка прошла в штатном режиме», – отметил собеседник агентства.
Самолет продолжил движение в 12:55 после дозаправки, по данным представителя аэропорта.