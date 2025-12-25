Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Летевший из Китая в Москву самолет экстренно приземлился в Казани

Ведомости

Самолет, который осуществлял рейс из Китая в Москву, приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, передает «РИА Новости» со ссылкой на аэропорт столицы Татарстана. После его госпитализации рейс продолжил маршрут.

«25 декабря борт, следовавший по маршруту Санья (Китай) -Москва ("Шереметьево"), по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань" в 11:05. Посадка прошла в штатном режиме», – отметил собеседник агентства.

Самолет продолжил движение в 12:55 после дозаправки, по данным представителя аэропорта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте