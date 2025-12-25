Экс-замгубернатора Ростовской области Окунева объявили в розыск

Они совместно со своим заместителем Светланой Шаповаловой использовали свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. Окунев в 2016 г. был руководителем АО «Ростовавтодор», а Шаповалова – главным бухгалтером организации. Они создали ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», а также купили на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов.