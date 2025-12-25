Экс-замгубернатора Ростовской области Окунева объявили в розыск
Бывший заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев объявлен в розыск по уголовному делу, говорится в базе МВД РФ.
В управлении Следственного комитета (СК) по региону сообщили, что бывшему директору государственного унитарного предприятия – экс-замгубернатора заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции). Следствие рассматривает вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, фигурант через доверенных и подконтрольных лиц управлял иным юридическим лицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Затем он заключил антиконкурентное соглашение между организациями. Компании совместно участвовали в закупке, поддерживали цены на торгах и заключали госконтракты по максимальной стоимости.
В связи с действиями фигуранта предприятие привлекли к административной ответственности, что причинило ущерб в размере более 200 млн руб., сообщили в СК.
24 декабря в Генпрокуратуре РФ сообщили, что Гагаринский райсуд Москвы изъял в доход государства имущество Окунева.
Они совместно со своим заместителем Светланой Шаповаловой использовали свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. Окунев в 2016 г. был руководителем АО «Ростовавтодор», а Шаповалова – главным бухгалтером организации. Они создали ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», а также купили на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов.
«Ведомости» писали, что за все время работы с 2009 по 2024 г. официальный доход Окунева составил 41,5 млн руб. Его супруга Светлана заработала 11 млн руб., а дочери Юлиана и Дарья – чуть больше 1,5 млн руб. Совокупный официальный доход семьи составил 54,6 млн руб.