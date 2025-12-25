Суд приговорил координатора «Левого фронта» Удальцова к шести годам колонии

Удальцов был арестован в январе 2024 г. Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» сообщал, что уголовное дело возбудили из-за постов политика в Telegram-канале. Он поддержал фигурантов «дела уфимских марксистов». ФСБ обвинила их в создании террористического сообщества. Следствие утверждает, что участники кружка планировали «вооруженное восстание» и обсуждали методы захвата власти.