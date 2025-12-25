Суд приговорил координатора «Левого фронта» Удальцова к шести годам колонии

Суд приговорил координатора «Левого фронта» Удальцова к шести годам колонииПолитик обещал объявить «бессрочную смертельную голодовку» в случае реального срока
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии строгого режима, сообщил «Ведомостям» адвокат политика Дмитрий Аграновский. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в оправдании терроризма.
По словам Аграновского, Удальцов намерен обжаловать приговор.
Обвинение запрашивало политику семь лет колонии. Удальцов заявлял в суде, что в случае назначения ему реального срока он объявит «бессрочную смертельную голодовку» в СИЗО.
Удальцов был арестован в январе 2024 г. Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» сообщал, что уголовное дело возбудили из-за постов политика в Telegram-канале. Он поддержал фигурантов «дела уфимских марксистов». ФСБ обвинила их в создании террористического сообщества. Следствие утверждает, что участники кружка планировали «вооруженное восстание» и обсуждали методы захвата власти.
Среди арестованных оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин. Правозащитники считают процесс политически мотивированным, ссылаясь на то, что доказательства в основном строятся на переписке и экспертных заключениях.