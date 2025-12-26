Гидрометцентр прогнозирует ослабление снегопада в Москве к 03:00 мск
Интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье должна снизиться около 03:00 мск, при этом осадки сохранятся. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Ориентировочно, к 03:00 мск интенсивность снегопада может снизиться, однако полностью осадки не закончатся до вечера», – сообщил собеседник агентства.
По последним прогностическим данным, за минувший вечер и текущую ночь в столице прирост снежного покрова может составить до 9 см, а количество выпавших осадков – от 3 до 8 мм.
В Гидрометцентре также предупредили, что в отдельных районах возможны метель и налипание мокрого снега на провода и деревья. Ситуацию осложняет западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, с порывами местами до 15 м/с.
24 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается похолодание до –15 градусов, а перед последним днем года в столице возможен снег.