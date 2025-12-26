Умер бывший замминистра обороны Садовенко

Садовенко родился на Украине в 1969 г. Он получил образование в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, затем служил в МЧС России. С 2002 по 2007 г. Садовенко занимал должность помощника министра МЧС России Сергея Шойгу, а после был на посту руководителя аппарата министра.