Умер бывший замминистра обороны Садовенко
Бывший заместитель главы Минобороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве в возрасте 56 лет, передает ТАСС со ссылкой на его окружение.
«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», – сказал агентству собеседник.
Садовенко родился на Украине в 1969 г. Он получил образование в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, затем служил в МЧС России. С 2002 по 2007 г. Садовенко занимал должность помощника министра МЧС России Сергея Шойгу, а после был на посту руководителя аппарата министра.
С мая по ноябрь 2012 г. Садовенко также был руководителем администрации губернатора Московского региона. С 2013 по 2024 г. он занимал пост заместителя министра обороны и руководил его аппаратом.