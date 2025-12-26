Газета
Главная / Общество /

МВД ликвидировало нелегальную типографию с доходом более 2,6 млрд рублей

Ведомости

Столичная полиция ликвидировали нелегальную типографию, владельцы которой получали доход более 2,6 млрд руб., сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские изъяли более 50 000 поддельных документов в Москве, Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областям, Татарстане, Крыму и Севастополе.

По данным следствия, преступники продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки и другие документы. Их печатали в основном на официальных бланках, но вносили на них недостоверную информацию. Участники схемы размещали объявления о своих услугах на не менее чем 200 интернет-ресурсов. Готовые подделки они отправляли почтой.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция по ней – лишение свободы на шесть лет. Сейчас 14 фигурантов находятся под стражей, еще 45 человек остались на свободе под подпиской о невыезде.

