МВД ликвидировало нелегальную типографию с доходом более 2,6 млрд рублей

По данным следствия, преступники продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки и другие документы. Их печатали в основном на официальных бланках, но вносили на них недостоверную информацию. Участники схемы размещали объявления о своих услугах на не менее чем 200 интернет-ресурсов. Готовые подделки они отправляли почтой.