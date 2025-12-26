Роспотребнадзор опроверг информацию о всплеске случаев «мышиной лихорадки»

Ранее газета «Известия» сообщала о значительном росте заболеваемости на Урале, где число заразившихся за десять месяцев выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Саратовской, Орловской областях и Башкирии показатель увеличился вдвое, а в Оренбургской области и Удмуртии – почти втрое.