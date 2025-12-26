Роспотребнадзор опроверг информацию о всплеске случаев «мышиной лихорадки»
Показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России составляют одну треть от уровня 2019 г. и на 1,5 ниже среднестатистических многолетних показателей. Так «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали информацию о всплеске инфекции в некоторых регионах.
В ведомстве отметили, что в 2025 г. действительно наблюдалась активизация природных очагов ГЛПС, особенно в Приволжском федеральном округе, где осенью был отмечен сезонный подъем. Однако благодаря своевременным профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям ухудшения эпидемиологической ситуации удалось избежать.
Ранее газета «Известия» сообщала о значительном росте заболеваемости на Урале, где число заразившихся за десять месяцев выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Саратовской, Орловской областях и Башкирии показатель увеличился вдвое, а в Оренбургской области и Удмуртии – почти втрое.
Роспотребнадзор подчеркнул, что в многолетней динамике сохраняется устойчивое снижение заболеваемости «мышиной лихорадкой» как в целом по стране, так и в большинстве эндемичных регионов. Инфекция передается человеку преимущественно через грызунов, и ее вспышки часто связаны с сезонной активностью природных очагов.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острое вирусное заболевание. Его вызывают хантавирусы. Основные носители хантавирусов – мелкие грызуны. Заражение происходит воздушно капельным или воздушно пылевым путем – это главные способы передачи инфекции. Особенность болезни в том, что она относится к группе природно-очаговых инфекций и зачастую имеет тяжелое течение.
Уровень заболеваемости ГЛПС напрямую зависит от численности и степени инфицированности природных носителей возбудителя. Наиболее благоприятные условия для обитания этих животных – широколиственные и мелколиственные леса, типичные для Поволжья и Центральной России.