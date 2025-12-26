Метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Без перерыва в городе будут курсировать 116 маршрутов автобусов и электробусов, 18 трамвайных маршрутов также продолжат круглосуточное движение. В частности, первый Московский трамвайный диаметр Т1 будет курсировать по такому графику. Кроме того, жители и гости Москвы смогут бесплатно воспользоваться метро, МЦК и наземным транспортом с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Поездки по МЦД будут проходить по действующим тарифам.