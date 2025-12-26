Метро и МЦК в Москве будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января 2026 г. в Москве метро и МЦК будут работать круглосуточно, МЦД завершит работу в 03:00. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что специальный график работы транспорта был разработан, чтобы «москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия».
Без перерыва в городе будут курсировать 116 маршрутов автобусов и электробусов, 18 трамвайных маршрутов также продолжат круглосуточное движение. В частности, первый Московский трамвайный диаметр Т1 будет курсировать по такому графику. Кроме того, жители и гости Москвы смогут бесплатно воспользоваться метро, МЦК и наземным транспортом с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Поездки по МЦД будут проходить по действующим тарифам.
Как отметил Собянин, в ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут доступны до 02:00, МЦД – до 03:00, наземный городской транспорт – до 03:30, помимо 18 ночных маршрутов, которые продолжат работу в обычном режиме.
Москвичи смогут пользоваться парковкой бесплатно с 31 декабря по 10 января. На следующий день будут действовать тарифы воскресного дня, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час.