ВС РФ признал за юрлицом право на возврат половины от суммы «льготного» штрафа
Кодекс об административных правонарушениях России предусматривает льготный порядок уплаты штрафа в половинном размере, если он погашен в течение 20 дней с момента вступления постановления в силу. Об этом напомнил Верховный суд (ВС) РФ.
В ВС рассказали об обратившейся в суд компании, привлеченной к административной ответственности. Фирма указала, что штраф за нарушение миграционного законодательства в размере 1,23 млн руб. был уплачен в льготный период. При этом управление МВД России отказало организации в возврате части средств, несмотря на положения ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ. В пользу позиции ведомства выступили суды трех инстанций.
ВС РФ установил, что компания имеет право на возврат 615 000 руб. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и обязал территориальный орган МВД рассмотреть заявление компании о возврате половины фактически уплаченной суммы штрафа.