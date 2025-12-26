ВС РФ признал за юрлицом право на возврат половины от суммы «льготного» штрафа

В ВС рассказали об обратившейся в суд компании, привлеченной к административной ответственности. Фирма указала, что штраф за нарушение миграционного законодательства в размере 1,23 млн руб. был уплачен в льготный период. При этом управление МВД России отказало организации в возврате части средств, несмотря на положения ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ. В пользу позиции ведомства выступили суды трех инстанций.