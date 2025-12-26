Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВС РФ признал за юрлицом право на возврат половины от суммы «льготного» штрафа

Ведомости

Кодекс об административных правонарушениях России предусматривает льготный порядок уплаты штрафа в половинном размере, если он погашен в течение 20 дней с момента вступления постановления в силу. Об этом напомнил Верховный суд (ВС) РФ.

В ВС рассказали об обратившейся в суд компании, привлеченной к административной ответственности. Фирма указала, что штраф за нарушение миграционного законодательства в размере 1,23 млн руб. был уплачен в льготный период. При этом управление МВД России отказало организации в возврате части средств, несмотря на положения ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ. В пользу позиции ведомства выступили суды трех инстанций.

ВС РФ установил, что компания имеет право на возврат 615 000 руб. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и обязал территориальный орган МВД рассмотреть заявление компании о возврате половины фактически уплаченной суммы штрафа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её