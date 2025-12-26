Экс-судья военного суда Тришкин получил два года условно за выстрел в таксиста

Отставной судья проходил по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимально ему могли назначить пять лет лишения свободы. Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного оружия, когда он при движении задним ходом преградил дорогу Hyundai. В автомобиле находился судья, между ними возник конфликт.