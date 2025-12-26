Газета
Экс-судья военного суда Тришкин получил два года условно за выстрел в таксиста

Видновский городской суд Московской области приговорил судью военного суда в отставке Альберта Тришкина к двум годам условно за выстрел из травматического пистолета в таксиста, передает «РИА Новости».

«Признать виновным, <...> назначить наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательном сроком один год», – сказала судья.

По данным агентства, 25 декабря на заседании Тришкин подчеркнул, что всегда признавал фактические обстоятельства дела. Он отметил, что сотрудничал со следствием и несколько раз принимал меры к компенсации морального вреда потерпевшему. Гособвинитель просил для обвиняемого три года лишения свободы условно.

Отставной судья проходил по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимально ему могли назначить пять лет лишения свободы. Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного оружия, когда он при движении задним ходом преградил дорогу Hyundai. В автомобиле находился судья, между ними возник конфликт.

