Правительство исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
Министерство здравоохранения исключило из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Препараты удалили из списка из-за прекращения производства или поставок в Россию, а также из-за отмены государственной регистрации.
Обновленный перечень ЖНВЛП закреплен распоряжением правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru 25 декабря. Документ вступит в силу 1 марта 2026 г.
Одновременно в список включены восемь новых препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Эти лекарственные средства применяются в терапии анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и ряда онкологических заболеваний.