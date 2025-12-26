Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Правительство исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

Ведомости

Министерство здравоохранения исключило из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Препараты удалили из списка из-за прекращения производства или поставок в Россию, а также из-за отмены государственной регистрации.

Обновленный перечень ЖНВЛП закреплен распоряжением правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru 25 декабря. Документ вступит в силу 1 марта 2026 г.

Одновременно в список включены восемь новых препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Эти лекарственные средства применяются в терапии анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и ряда онкологических заболеваний.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте