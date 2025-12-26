Правительство исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

Министерство здравоохранения исключило из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Препараты удалили из списка из-за прекращения производства или поставок в Россию, а также из-за отмены государственной регистрации.