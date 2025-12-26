Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования

19 декабрях 2025 г. во время совмещеннной прямой линим и пресс-конференция президент Владимир Путин призвал увеличить время, когда ребенок находится в детском саду и в яслях. «Надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду и в яслях – условно не до 18:00, а продлить этот срок пребывания», – указал глава государства. При этом он добавил, что для этого потребуется увеличить число педагогов и воспитателей и создать дополнительные ставки.