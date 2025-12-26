Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования
Министерство просвещения объявило 2026 г. Годом дошкольного образования в системе образования. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба министерства. 2025 г. был Годом детского отдыха в системе образования.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что дошкольное образование – это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира, добавил он.
«В раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения», – заключил Кравцов.
В Год дошкольного образования запланированы мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в детских садах. Как сообщили в пресс-службе министерства, приоритет будет отдан развитию научно-исследовательской работы, совершенствованию нормативно-правовой базы, организационно-методическому сопровождению и укреплению кадрового потенциала. В числе ключевых задач – подготовка и утверждение порядка экспертизы средств обучения и воспитания, а также внесение изменений в федеральный государственный образовательный стандарт.
Помимо этого эксперты создадут рекомендации по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Для педагогических работников и родителей заработает единый российский цифровой ресурс дошкольного образования, где в разделе «Заведующие детскими садами» представят лучшие практики и управленческие решения.
19 декабрях 2025 г. во время совмещеннной прямой линим и пресс-конференция президент Владимир Путин призвал увеличить время, когда ребенок находится в детском саду и в яслях. «Надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду и в яслях – условно не до 18:00, а продлить этот срок пребывания», – указал глава государства. При этом он добавил, что для этого потребуется увеличить число педагогов и воспитателей и создать дополнительные ставки.