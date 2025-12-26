Суд приговорил экс-сотрудника МИД России за передачу США секретных сведений

Коновалова задержали в марте 2024 г. по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Он установил с ними контакт в ходе пребывания в долгосрочной заграничной командировке в США. Он передал американской разведке секретные сведения за денежное вознаграждение.