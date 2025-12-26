Суд приговорил экс-сотрудника МИД России за передачу США секретных сведений
Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова к 12 годам колонии за передачу США секретных сведений, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Коновалову также назначили штраф в 100 000 руб. и ограничение свободы на один год. Приговор в законную силу пока не вступил.
Коновалова задержали в марте 2024 г. по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Он установил с ними контакт в ходе пребывания в долгосрочной заграничной командировке в США. Он передал американской разведке секретные сведения за денежное вознаграждение.
11 декабря в Воронежской области суд вынес приговор гражданке РФ Юлии Лемещенко, которая была признана виновной в работе на украинские спецслужбы и подготовке диверсий. Ее приговорили к 19 годам колонии общего режима. Суд установил, что женщина самостоятельно изготовила и хранила взрывчатые вещества.