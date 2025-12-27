С января несовершеннолетние смогут выезжать за границу только с загранпаспортом

С 20 января 2026 г. несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу исключительно по действующему заграничному паспорту. Свидетельство о рождении более не будет считаться документом для выезда из страны и въезда в нее. Об этом сообщила миграционная служба МВД России в Telegram.