С января несовершеннолетние смогут выезжать за границу только с загранпаспортом
С 20 января 2026 г. несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу исключительно по действующему заграничному паспорту. Свидетельство о рождении более не будет считаться документом для выезда из страны и въезда в нее. Об этом сообщила миграционная служба МВД России в Telegram.
Для выезда за рубеж теперь в обязательном порядке потребуется оформленный на имя несовершеннолетнего заграничный паспорт. Ведомство рекомендует родителям заблаговременно обратиться за оформлением этого документа во избежание осложнений с поездками.
При этом для поездок в некоторые страны сохраняются прежние правила. Граждане России старше 14 лет, а также совершеннолетние, по-прежнему смогут въезжать на территорию Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии по внутреннему российскому паспорту.