Красную площадь закроют 31 декабря с 18:00
Красная площадь Москвы будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Ограничения не затронут ГУМ‑каток: он будет открыт по расписанию.
Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами среди жителей России для бронирования отелей в период новогодних праздников. Лидером по-прежнему остается Москва, на которую пришлось 20,6% всех отельных заказов в стране. Этот показатель, как отмечают аналитики, остается неизменным второй год подряд. Третье место занимает Казань с долей в 4,4%.
Столица России перешла в праздничный режим 12 декабря, когда стартовал московский фестиваль «Путешествие в Рождество».