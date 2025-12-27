Красную площадь закроют 31 декабря с 18:00

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами среди жителей России для бронирования отелей в период новогодних праздников. Лидером по-прежнему остается Москва, на которую пришлось 20,6% всех отельных заказов в стране. Этот показатель, как отмечают аналитики, остается неизменным второй год подряд. Третье место занимает Казань с долей в 4,4%.