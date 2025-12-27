Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Красную площадь закроют 31 декабря с 18:00

Ведомости

Красная площадь Москвы будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Ограничения не затронут ГУМ‑каток: он будет открыт по расписанию.

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами среди жителей России для бронирования отелей в период новогодних праздников. Лидером по-прежнему остается Москва, на которую пришлось 20,6% всех отельных заказов в стране. Этот показатель, как отмечают аналитики, остается неизменным второй год подряд. Третье место занимает Казань с долей в 4,4%.

Столица России перешла в праздничный режим 12 декабря, когда стартовал московский фестиваль «Путешествие в Рождество».

Смотрите также:Как украсили города России к Новому году
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте