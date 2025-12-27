Газета
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве и Подмосковье

Снегопад накроет Москву и Подмосковье после 18:00 и усилится ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, за вечер и ночь высота снежного покрова в столице может вырасти на 6 см, а суммарное количество осадков составит от 2 до 6 мм. Ветер будет дуть с юга и юго‑востока со скоростью 5–10 м/с.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности, сигнализирующий о потенциально опасных метеорологических условиях. В Москве он вступит в силу с 20:00, в области – уже с 18:00.

27 декабря в регионе будет облачно с небольшим снегом, температура ночью и днем –5...0 градусов с сильным гололедом. С 28 декабря температура начнет постепенно понижаться, и к 30 декабря суточно составит уже –14…– 6 градусов.

