Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии
Пятеро граждан России пострадали в результате аварии с автобусом, которая произошла ночью 27 декабря в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике. Пострадавшие находятся в хирургическом и травматологическом отделениях Оршанской городской больницы №1.
Автобус следовал по маршруту Брест – Москва. В Толочинском районе Витебской области транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В салоне находились 14 человек, включая двух водителей. На месте скончалась 53-летняя женщина.
В результате аварии 10 человек находятся в больницах, троим пострадавшим после осмотра рекомендовали амбулаторное лечение.