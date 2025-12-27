Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Пятеро граждан России пострадали в результате аварии с автобусом, которая произошла ночью 27 декабря в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике. Пострадавшие находятся в хирургическом и травматологическом отделениях Оршанской городской больницы №1.