В Японии из-за гололедицы столкнулись 67 автомобилей
В Японии из-за гололедицы произошло крупное ДТП с участием 67 автомобилей, сообщает агентство Jiji Press.
По данным полиции, причиной происшествия стало обледенение дороги: автомобили начали терять управление и сталкиваться друг с другом на участке протяженностью около 300 м. В результате столкновений загорелись несколько машин – огнем были повреждены не менее 20 транспортных средств.
Жертвами аварии стали два человека, еще 26 получили ранения различной степени тяжести. Одна из погибших – 77-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье легкового автомобиля. Второго погибшего обнаружили в кабине грузовика.
18 декабря стало известно, что в иркутской области прокуратура проверит расследование массового ДТП на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее 10 транспортных средств, в том числе три грузовика (один из них – бензовоз) и восемь легковых автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.