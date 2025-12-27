В Японии из-за гололедицы столкнулись 67 автомобилей

18 декабря стало известно, что в иркутской области прокуратура проверит расследование массового ДТП на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее 10 транспортных средств, в том числе три грузовика (один из них – бензовоз) и восемь легковых автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.