Новые дорожные знаки появятся в России с 2026 года

Среди нововведений – знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит сократить число знаков у «лежачих полицейских» вдвое. Также появляется знак «Глухие пешеходы» для установки перед пешеходными переходами у объектов, которые посещают люди с нарушением слуха.