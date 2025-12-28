Новые дорожные знаки появятся в России с 2026 года
С 1 января 2026 г. вступают в силу изменения в ГОСТ, стандартизирующий правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров. Согласно новому документу, в России вводятся новые дорожные знаки, призванные повысить безопасность движения и упростить восприятие информации, пишет ТАСС.
Среди нововведений – знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит сократить число знаков у «лежачих полицейских» вдвое. Также появляется знак «Глухие пешеходы» для установки перед пешеходными переходами у объектов, которые посещают люди с нарушением слуха.
Вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» будет применяться вместе с ограничением скорости на соответствующий период. На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать способ постановки автомобиля, что также сократит количество табличек.
Кроме того, ширина одного парковочного места при последовательном размещении вдоль края дороги будет уменьшена до 2,25 м для оптимизации дорожного пространства.