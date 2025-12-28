Пилот погиб при крушении самолета у берегов Копакабаны в Бразилии

Разбившийся самолет модели Cessna 170A принадлежал рекламной компании. После происшествия Военно‑воздушные силы Бразилии инициировали официальное расследование для установления причин крушения. На место ЧП оперативно прибыли спасательные команды пожарных, которые задействовали водные лыжи, надувные лодки, водолазов и авиационную поддержку. Для поиска обломков самолета и возможных жертв было также применено гидролокационное оборудование. Тело пилота направили в судебно‑медицинскую лабораторию для опознания и установления точных причин гибели.