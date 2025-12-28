Пилот погиб при крушении самолета у берегов Копакабаны в Бразилии
В Рио‑де‑Жанейро произошло крушение сверхлегкого самолета с рекламным баннером. Воздушное судно упало в море недалеко от пляжа Копакабана. В результате катастрофы погиб пилот. Об этом сообщает телеканал ABC News.
По данным с камер наблюдения, обнародованным властями, самолет ушел носом в воду около 12:30 по местному времени (18:30 по мск).
Разбившийся самолет модели Cessna 170A принадлежал рекламной компании. После происшествия Военно‑воздушные силы Бразилии инициировали официальное расследование для установления причин крушения. На место ЧП оперативно прибыли спасательные команды пожарных, которые задействовали водные лыжи, надувные лодки, водолазов и авиационную поддержку. Для поиска обломков самолета и возможных жертв было также применено гидролокационное оборудование. Тело пилота направили в судебно‑медицинскую лабораторию для опознания и установления точных причин гибели.