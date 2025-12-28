Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мэр призвал нью‑йоркцев использовать снегопад для повышения рождаемости

Ведомости

После мощного снегопада, обрушившегося на Нью‑Йорк, мэр города Эрик Адамс призвал жителей оставаться дома и «поработать над демографией». Об этом сообщает ABC.

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», – сказал Адамс, попутно посоветовав горожанам «наслаждаться погодой». При этом сам Адамс не стал рассказывать, как проводит выходной.

По данным телеканала ABC, в пятницу ожидалось выпадение около 18 см снега. Прогноз частично подтвердился: в отдельных районах Нью‑Йорка выпало свыше 15 см снега, а в некоторых зонах штата – до 25 см.

В связи с непогодой губернатор штата Нью‑Йорк Кэти Хокул в субботу ввела режим чрезвычайного положения в ряде округов. Снежный шторм парализовал и авиасообщение: в США были задержаны или отменены более 10 000 рейсов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь