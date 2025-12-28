Мэр призвал нью‑йоркцев использовать снегопад для повышения рождаемости
После мощного снегопада, обрушившегося на Нью‑Йорк, мэр города Эрик Адамс призвал жителей оставаться дома и «поработать над демографией». Об этом сообщает ABC.
«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», – сказал Адамс, попутно посоветовав горожанам «наслаждаться погодой». При этом сам Адамс не стал рассказывать, как проводит выходной.
По данным телеканала ABC, в пятницу ожидалось выпадение около 18 см снега. Прогноз частично подтвердился: в отдельных районах Нью‑Йорка выпало свыше 15 см снега, а в некоторых зонах штата – до 25 см.
В связи с непогодой губернатор штата Нью‑Йорк Кэти Хокул в субботу ввела режим чрезвычайного положения в ряде округов. Снежный шторм парализовал и авиасообщение: в США были задержаны или отменены более 10 000 рейсов.