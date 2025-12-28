Газета
Главная / Общество /

Прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с маленькой львицей

Ведомости

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по информации о жестоком обращении с маленькой львицей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале. Дикое животное содержалось в квартире на территории «Москва‑сити», его передали волонтерам в критическом состоянии.

По предварительным данным, в ночь на 25 декабря столичный блогер, который ранее размещал видео с животным в социальных сетях, передал волонтерам львицу возрастом 2,5 месяцев. При первичном ветеринарном осмотре у животного обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и общее истощение костной ткани. Специалисты полагают, что эти травмы и истощение могли быть вызваны плохими условиями содержания.

Львы включены в перечень видов, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Правовая оценка будет дана и действиям владельца на наличие признаков преступления, предусмотренного ст.  245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

«Вести» сообщают, что речь идет о блогере-миллионнике Дмитрии Котове, который необнократно показывал львенка на странице в соцсети.

