Прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с маленькой львицей

По предварительным данным, в ночь на 25 декабря столичный блогер, который ранее размещал видео с животным в социальных сетях, передал волонтерам львицу возрастом 2,5 месяцев. При первичном ветеринарном осмотре у животного обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и общее истощение костной ткани. Специалисты полагают, что эти травмы и истощение могли быть вызваны плохими условиями содержания.