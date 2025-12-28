Путин подписал закон о создании домовых чатов в Max
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Max. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон также регламентирует оформление решений общих собраний собственников (ОСС): протоколы должны соответствовать требованиям Минстроя и подписываться всеми избранными членами совета дома. При этом общее собрание собственников получает право делегировать председателю совета МКД полномочия для совместной работы с членами совета.
12 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что до конца года в Max должны появиться официальные домовые чаты для всех многоквартирных домов страны. Он уточнял, что существующие чаты в Telegram и других мессенджерах будут перенесены в Max. Мера затронет почти миллион МКД по всей стране.