Росавиация ограничила работу аэропорта в Пскове

Вечером 28 декабря и ночью 29-го ограничения были введены в аэропортах Краснодара («Пашковский») и Калуги («Грабцево»). В Краснодаре мера уже отменена: аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск – согласно действующему NOTAM.