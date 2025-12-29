Росавиация ограничила работу аэропорта в Пскове
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в псковском аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Информация об ограничениях была опубликована в 06:29 мск. По словам Кореняко, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 28 декабря и ночью 29-го ограничения были введены в аэропортах Краснодара («Пашковский») и Калуги («Грабцево»). В Краснодаре мера уже отменена: аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск – согласно действующему NOTAM.