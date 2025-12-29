Газета
Главная / Общество /

Путин запретил продажу вейпов и табака на остановках

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, под запрет попадает торговля табачными изделиями, вейпами, кальянами и устройствами для потребления никотина на остановках всех видов городского и пригородного общественного транспорта.

При этом запрет не будет действовать в случаях, если торговый объект на остановке является единственным местом продажи такой продукции в населенном пункте.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

19 декабря этот закон одобрил Совет Федерации, 17 декабря его приняла Госдума.

