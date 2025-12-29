Синоптики сообщили о потеплении в Москве и Подмосковье с 3 января

В Гидрометцентре напомнили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается от −15 до −13 градусов, в Подмосковье – от −17 до −12 градусов. Днем 1 января температура в столице составит около −11…−13 градусов, в области от −15 до −10 градусов. Ветер прогнозируется западный, 3–8 м/с, на дорогах возможна гололедица.