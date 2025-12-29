Газета
Синоптики сообщили о потеплении в Москве и Подмосковье с 3 января

Ведомости

Потепление в Москве и Московской области ожидается на третьи сутки нового года – 3 января. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на обновленные прогнозные данные.

«В субботу, 3 января, на фоне облачной погоды временами не исключен снег, ночью температура воздуха составит в столичном регионе от −11 до −6 градусов, а днем от −5 градусов до нуля», – сообщил собеседник агентства. По его словам, изменение погоды связано с перестройкой высотных воздушных потоков на западные.

В Гидрометцентре напомнили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается от −15 до −13 градусов, в Подмосковье – от −17 до −12 градусов. Днем 1 января температура в столице составит около −11…−13 градусов, в области от −15 до −10 градусов. Ветер прогнозируется западный, 3–8 м/с, на дорогах возможна гололедица.

29 декабря «Ведомости» писали, что в Москву и область вернулась классическая зимняя погода с морозом и устойчивым снежным покровом. По данным метеорологов, атлантический циклон, сформировавшийся над Черноземьем, принес в регион снег и частично компенсировал подтаявший во время оттепели покров.

Как отмечала ведущий специалист «Фобоса» Татьяна Позднякова, к утру 28 декабря высота снежного покрова на ВДНХ достигла 13 см, а на севере Подмосковья – до 18 см. Отрицательные температуры способствуют его дальнейшему накоплению.

