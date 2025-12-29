Газета
Главная / Общество /

В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники

Ведомости

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили сделать парковку бесплатной с 31 декабря по 10 января по всей стране. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение к министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Рекомендации, согласно предложению, будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер. Они должны побудить органы власти субъектов РФ единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно.

Авторы инициативы отметили, что бесплатная парковка возможна не во всех регионах. Они посчитали несправедливым, что многие граждане лишены тех же прав, что и жители Москвы, хотя праздничные дни являются общими для всей страны.

Депутаты заявили, что решение будет позитивно воспринято гражданами, а также создаст ощущение единства жителей всей России.

В Москве с 31 по 10 января парковка будет бесплатной, за исключением парковок со шлагбаумом.