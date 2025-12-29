В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили сделать парковку бесплатной с 31 декабря по 10 января по всей стране. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение к министру транспорта РФ Андрею Никитину.
Рекомендации, согласно предложению, будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер. Они должны побудить органы власти субъектов РФ единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно.
Авторы инициативы отметили, что бесплатная парковка возможна не во всех регионах. Они посчитали несправедливым, что многие граждане лишены тех же прав, что и жители Москвы, хотя праздничные дни являются общими для всей страны.
Депутаты заявили, что решение будет позитивно воспринято гражданами, а также создаст ощущение единства жителей всей России.
В Москве с 31 по 10 января парковка будет бесплатной, за исключением парковок со шлагбаумом.