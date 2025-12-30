Правительство продлило упрощенную регистрацию лекарств и медизделий
Правительство РФ продлило действие упрощенного порядка регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Соответствующее решение направлено на обеспечение стабильности поставок и предотвращение дефицита на рынке, сообщается в Telegram-канале кабмина.
Согласно утвержденным изменениям, упрощенная регистрация отдельных лекарственных препаратов будет действовать до 1 января 2036 г. Для наиболее востребованных медицинских изделий этот порядок продлен до 31 декабря 2028 г.
30 января 2024 г. президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», направленные на ускорение регистрации лекарственных препаратов и гармонизацию с законодательной базой ЕАЭС.
10 апреля 2025 г. правительство России упростило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).