На 88-ом году жизни умер иллюзионист Эмиль Кио
В возрасте 87 лет умер народный артист РФ, иллюзионист Эмиль Кио. Об этом сообщил артист цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
«Земля Вам пухом», – написал Запашный.
Кио был одним из самых известных иллюзионистов страны, продолжателем легендарной цирковой династии Кио и народным артистом РСФСР. Начав карьеру как ассистент своего отца, он создал собственный иллюзионный аттракцион и стал артистом «Союзгосцирка». За годы работы дал более 14 000 представлений в СССР и за рубежом – от Европы до США, Японии и стран Латинской Америки, а его выступления увидели свыше 60 млн зрителей. Он также был популяризатором циркового искусства, много лет рассказывая о секретах фокусов в журнале «Юный техник».
Его вклад в развитие отечественного цирка был отмечен государственными наградами, включая звания заслуженного и народного артиста РСФСР. Был также награжден орденом «Дружбы».