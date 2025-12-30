Фигурантам дела о хищениях при оборонном заказе вынесли приговоры
Суд приговорил руководителя ООО ИФК «РНГС капитал» Дмитрия Левченко и генерального директора ООО «Сибай» Андрея Грунина к восьми и пяти годам лишения свободы соответственно по делу о хищениях при выполнении оборонного заказа. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.
Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Левченко и Грунина признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, им назначили штрафы в размере 500 000 руб.
По данным суда, в период с 2022 по 2023 г. государственный заказчик заключил контракты с ООО ИФК «РНГС капитал», ООО «Сибай» и другими организациями на выполнение комплекса услуг и поставку товаров на общую сумму свыше 1,3 млрд руб. Обязанности по надлежащему исполнению этих контрактов были возложены на должностных лиц указанных коммерческих структур.
Левченко, Грунин и другие представители коммерческих организаций, предоставляя заведомо ложные сведения о стоимости работ по договорам, совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 500 млн руб., что привело к причинению ущерба Минобороны в особо крупном размере. В результате мер, предпринятых в ходе следствия, удалось возместить ущерб ведомству в размере свыше 470 млн руб.