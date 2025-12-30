Фигурантам дела о хищениях при оборонном заказе вынесли приговоры

По данным суда, в период с 2022 по 2023 г. государственный заказчик заключил контракты с ООО ИФК «РНГС капитал», ООО «Сибай» и другими организациями на выполнение комплекса услуг и поставку товаров на общую сумму свыше 1,3 млрд руб. Обязанности по надлежащему исполнению этих контрактов были возложены на должностных лиц указанных коммерческих структур.