В Таиланде 30 российских туристов попали в ДТП

Автобус с 30 российскими туристами попал в аварию в провинции Канчанабури в Таиланде. Группа направлялась на новогоднюю экскурсию к реке Квай для плавания со слонами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.