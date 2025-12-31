Газета
Общество

В Таиланде 30 российских туристов попали в ДТП

Ведомости

Автобус с 30 российскими туристами попал в аварию в провинции Канчанабури в Таиланде. Группа направлялась на новогоднюю экскурсию к реке Квай для плавания со слонами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. От сильного удара спящих пассажиров выбросило из кресел, пишут «Вести. Дежурная часть».

Все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы для медицинского обследования. По уточненным данным, часть туристов отделалась испугом и незначительными ушибами. Эта группа продолжила путь на экскурсию на предоставленном туроператором другом автобусе. Причины происхождения ДТП выясняются.

