В Таиланде 30 российских туристов попали в ДТП
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. От сильного удара спящих пассажиров выбросило из кресел, пишут «Вести. Дежурная часть».
Все пострадавшие были оперативно доставлены в местные больницы для медицинского обследования. По уточненным данным, часть туристов отделалась испугом и незначительными ушибами. Эта группа продолжила путь на экскурсию на предоставленном туроператором другом автобусе. Причины происхождения ДТП выясняются.