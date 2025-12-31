В аэропортах Самары и Пензы ввели временные ограничения на полеты

Причиной сбоев стало штормовое предупреждение, объявленное в регионе. Синоптики прогнозировали сильные ливни, грозы, порывы ветра до 22 м/с и понижение температуры. Кроме того, Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, из них 56 – над Черным морем.