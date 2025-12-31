В аэропортах Самары и Пензы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В Самаре о введении ограничений объявили в 17:18 мск, в Пензе – в 17:26 мск. С 16:44 мск ограничения также действуют в аэропорту Саратова.
Утром 31 декабря временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика из-за неблагоприятных погодных условий. По данным онлайн-табло, задержки тогда затронули около 100 вылетающих и прибывающих рейсов.
Причиной сбоев стало штормовое предупреждение, объявленное в регионе. Синоптики прогнозировали сильные ливни, грозы, порывы ветра до 22 м/с и понижение температуры. Кроме того, Минобороны сообщало, что за ночь силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников, из них 56 – над Черным морем.