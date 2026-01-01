Газета
Главная / Общество /

Несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии

Ведомости

Швейцарская полиция сообщила о нескольких погибших и раненых в результате взрыва в баре в альпийском горнолыжном курортном городе Кран-Монтана, пишет The Guardian.

Территория вокруг бара Le Constellation оцеплена, над Кран-Монтаной введена бесполетная зона.

По данным полиции, в момент взрыва в баре находилось около 100 человек. «Произошел взрыв неизвестного происхождения», – сообщил агентству AFP представитель швейцарской полиции Гаэтан Латион.

«Мы только в начале расследования, но это всемирно известный горнолыжный курорт с большим количеством туристов», – сказал Латион.

Кран-Монтана – муниципалитет в округе Сьерр кантона Вале в Швейцарии, расположенный в 40 км к северу от Маттерхорна.

