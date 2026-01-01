Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропорту Варшавы задержали украинца с радиоглушителем

Ведомости

23-летний гражданин Украины задержан в аэропорту Варшавы. У него было обнаружено устройство для создания радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Илья С. был задержан 26 декабря и на следующий день варшавским судом отправлен под стражу. По данным СМИ, он провел несколько часов в кафе аэропорта и не смог объяснить, зачем ему понадобилось это незаконное оборудование для подавления сигналов.

Варшавско-Охотская районная прокуратура начала расследование. Эксперты изучат содержимое устройств молодого человека – ноутбука, телефона и самого глушителя. Они определят, является ли это простым устройством, доступным в магазинах, или более технологически продвинутым.