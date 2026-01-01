В аэропорту Варшавы задержали украинца с радиоглушителем
23-летний гражданин Украины задержан в аэропорту Варшавы. У него было обнаружено устройство для создания радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для воздушной связи и навигации. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Илья С. был задержан 26 декабря и на следующий день варшавским судом отправлен под стражу. По данным СМИ, он провел несколько часов в кафе аэропорта и не смог объяснить, зачем ему понадобилось это незаконное оборудование для подавления сигналов.
Варшавско-Охотская районная прокуратура начала расследование. Эксперты изучат содержимое устройств молодого человека – ноутбука, телефона и самого глушителя. Они определят, является ли это простым устройством, доступным в магазинах, или более технологически продвинутым.