Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»
Московский аэропорт «Домодедово» временно не сможет принимать и отправлять рейсы из-за введенных ограничений. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
Он пояснил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В 11:59 Кореняко сообщил об отмене ограничений.
Чаще всего ограничения на работу российских аэропортов вводятся на фоне угрозы украинских дронов.
Согласно информации Минобороны РФ, с 23:00 мск 1 января по 07:00 мск 2 января российские средства ПВО нейтрализовали 64 украинских беспилотника над разными регионами России.