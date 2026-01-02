Газета
Общество

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»

Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» временно не сможет принимать и отправлять рейсы из-за введенных ограничений. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он пояснил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В 11:59 Кореняко сообщил об отмене ограничений.

Чаще всего ограничения на работу российских аэропортов вводятся на фоне угрозы украинских дронов.

Согласно информации Минобороны РФ, с 23:00 мск 1 января по 07:00 мск 2 января российские средства ПВО нейтрализовали 64 украинских беспилотника над разными регионами России.

