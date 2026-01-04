Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова

В кино актриса дебютировала в 1996 г. в сериале «Кафе "Клубничка"». За годы работы она создала десятки разноплановых образов в кино и на телевидении, снявшись в проектах «Чехов и К°», «Граница. Таежный роман», «Чистые ключи», «Мосгаз. Дело № 3: Паук», «Обратная сторона Луны-2», «Лед 2», «Арбатские тайны», «Клиника счастья» и других. В 2023 г. Березовец-Скачкова появилась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который стал одной из ее последних работ.