Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова
Актриса Александра Березовец-Скачкова, прославившаяся эпизодическими ролями в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также в проектах «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», ушла из жизни в возрасте 52 лет. Сведения о ее смерти были опубликованы на портале «Кинотеатр.ру».
В карточке артистки указано, что она родилась 21 марта 1973 г. в Мурманске, а умерла 3 января 2026 г. Точная причина смерти не раскрывается.
Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 г. (курс Аллы Покровской) и в том же году была принята в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где служила до 2012 г. На театральной сцене она также работала в Московском театре Олега Табакова, сыграв Монику в спектакле «Болеро».
В кино актриса дебютировала в 1996 г. в сериале «Кафе "Клубничка"». За годы работы она создала десятки разноплановых образов в кино и на телевидении, снявшись в проектах «Чехов и К°», «Граница. Таежный роман», «Чистые ключи», «Мосгаз. Дело № 3: Паук», «Обратная сторона Луны-2», «Лед 2», «Арбатские тайны», «Клиника счастья» и других. В 2023 г. Березовец-Скачкова появилась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который стал одной из ее последних работ.