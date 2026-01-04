Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА
Дежурные силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение о сбитом БПЛА в своем Telegram-канале в 18:05 мск. По его словам, на месте падения обломков беспилотника работают экстренные службы.
Ранее 4 января Собянин сообщил в общей сложности о 24 уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву.
В условиях попыток атак украинских дронов Росавиация ограничила работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». Ограничения в «Жуковском» уже отменены, «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.