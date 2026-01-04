Газета
Главная / Общество /

Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О ликвидации трех БПЛА Собянин проинформировал в 18:54 мск, об уничтожении еще четырех – в 19:05 мск. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

Ранее 4 января Собянин сообщил в общей сложности о 25 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

