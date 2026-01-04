Собянин сообщил о четырех сбитых на пути к Москве беспилотниках
Дежурные силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение об уничтоженных БПЛА в своем Telegram-канале в 19:29 мск. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения фрагментов беспилотников.
Ранее 4 января Собянин сообщил в общей сложности о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера во «Внуково» уже отменена.