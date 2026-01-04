Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин сообщил о четырех сбитых на пути к Москве беспилотниках

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение об уничтоженных БПЛА в своем Telegram-канале в 19:29 мск. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения фрагментов беспилотников.

Ранее 4 января Собянин сообщил в общей сложности о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера во «Внуково» уже отменена.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь