Общество

Компоненты СВУ для теракта против Кириллова доставляли в виде стройматериалов

Ведомости

Компоненты самодельного взрывного устройства, использованного для теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, доставлялись в Москву из Варшавы под видом строительных материалов. Об этом сообщил участник процесса, добавив, что координаторы организовали доставку частей СВУ в посылках. Взрывное устройство собрал в одной из арендованных квартир Ахмаджон Курбонов, внесенный в список террористов, пишет ТАСС.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки компонентов СВУ – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова. Все они находятся в международном розыске, уголовное дело против них выделено в отдельное производство. В настоящее время 2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает дело четырех обвиняемых непосредственно в убийстве.

Прокурор запросил для Курбонова, полностью признавшего вину, пожизненный срок. Для его соучастников – Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева – государственное обвинение просит от 24 до 28 лет лишения свободы. Сафарян вину признал частично, Точиев и Падиев – не признали.

Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним скончался его помощник. По данным следствия, организаторы преступления находились на территории Украины.

