Компоненты СВУ для теракта против Кириллова доставляли в виде стройматериалов

Компоненты самодельного взрывного устройства, использованного для теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, доставлялись в Москву из Варшавы под видом строительных материалов. Об этом сообщил участник процесса, добавив, что координаторы организовали доставку частей СВУ в посылках. Взрывное устройство собрал в одной из арендованных квартир Ахмаджон Курбонов, внесенный в список террористов, пишет ТАСС.