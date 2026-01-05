Компоненты СВУ для теракта против Кириллова доставляли в виде стройматериалов
Компоненты самодельного взрывного устройства, использованного для теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, доставлялись в Москву из Варшавы под видом строительных материалов. Об этом сообщил участник процесса, добавив, что координаторы организовали доставку частей СВУ в посылках. Взрывное устройство собрал в одной из арендованных квартир Ахмаджон Курбонов, внесенный в список террористов, пишет ТАСС.
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки компонентов СВУ – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова. Все они находятся в международном розыске, уголовное дело против них выделено в отдельное производство. В настоящее время 2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме рассматривает дело четырех обвиняемых непосредственно в убийстве.
Прокурор запросил для Курбонова, полностью признавшего вину, пожизненный срок. Для его соучастников – Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева – государственное обвинение просит от 24 до 28 лет лишения свободы. Сафарян вину признал частично, Точиев и Падиев – не признали.
Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним скончался его помощник. По данным следствия, организаторы преступления находились на территории Украины.