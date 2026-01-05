Генконсульство: задержки на границе между РФ и КНР связаны с пассажиропотоком
Задержки на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем были вызваны техническими причинами из-за резкого роста пассажиропотока. В настоящее время пункт пропуска «Маньчжурия» работает в штатном режиме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Харбине.
В СМИ сообщали о десятках автобусов с российскими туристами, застрявших на китайской таможне. В дипмиссии отметили, что обращения от российских граждан об очереди из автобусов, скопившихся перед пунктом пропуска, поступили в генконсульство вечером 4 января.
По данным представителей властей Маньчжурии, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 на выезд из страны. В генконсульстве уточнили, что на сегодняшний день, 5 января, работа пункта пропуска нормализована.