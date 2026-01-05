Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Генконсульство: задержки на границе между РФ и КНР связаны с пассажиропотоком

Ведомости

Задержки на пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем были вызваны техническими причинами из-за резкого роста пассажиропотока. В настоящее время пункт пропуска «Маньчжурия» работает в штатном режиме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Харбине.

В СМИ сообщали о десятках автобусов с российскими туристами, застрявших на китайской таможне. В дипмиссии отметили, что обращения от российских граждан об очереди из автобусов, скопившихся перед пунктом пропуска, поступили в генконсульство вечером 4 января.

По данным представителей властей Маньчжурии, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 на выезд из страны. В генконсульстве уточнили, что на сегодняшний день, 5 января, работа пункта пропуска нормализована.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте