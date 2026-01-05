В 2025 году в России пожизненные сроки получили 100 человек
В январе – ноябре 2025 г. российские суды вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы. Это самый высокий показатель за последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.
Ранее максимальное количество приговоров – 84 – фиксировалось в 2005 и 2012 гг. В 2024 г. суды вынесли 79 приговоров к пожизненному лишению свободы, в 2023 – 78, в 2022 – 58.
Всего за 2005–2024 гг. суды вынесли 1316 таких приговоров.
Наказание в виде пожизненного лишения свободы за последние годы стало применяться по ряду новых статей Уголовного кодекса России. Теперь оно предусмотрено за государственную измену, организацию террористического акта либо вовлечение в подобные деяния, включая случаи участия несовершеннолетних.