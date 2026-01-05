На 94-м году жизни умерла балерина Эмма Минченок

Минченок родилась 29 августа 1932 г. До середины 1943 г. жила в блокадном Ленинграде, затем была эвакуирована. После возвращения домой окончила школу и Ленинградское хореографическое училище. В 1953-1977 гг. работала в театре имени Кирова. В 1956 г. стала первой исполнительницей партии Менады в балете «Спартак» в постановке Леонида Якобсона. Минченок исполняла главные партии в балетах «Жизель», «Каменный цветок» (Катерина), «Бахчисарайский фонтан» (Мария), «Конек‑Горбунок» (Жемчужина).