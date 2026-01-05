Газета
Главная / Общество /

Путин внес на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ. Соответствующая информация содержится в документах о назначении представителя президента при рассмотрении парламентом вопросов ратификации.

Согласно распоряжениям главы государства, официальным представителем президента при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации этого вопроса назначена статс‑секретарь – заместитель министра юстиции Елена Ардабьева.

Протоколы о внесении изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (от 22 января 1993  г. и 7 октября 2002  г.) были подписаны от имени РФ 13 мая 2025  г. Изменения предусматривают закрепление в конвенциях норм о принудительном исполнении судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ.

