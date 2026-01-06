Экспертиза показала злопамятность и обидчивость организатора теракта в «Крокусе»
Организатор теракта в концертном зале «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни признан злопамятным и обидчивым по характеру человеком. Об этом говорится в результатах психолого-психиатрической экспертизы, с которой ознакомился ТАСС.
«В межличностных взаимодействиях он не склонен к самораскрытию, обидчив и злопамятен, в комфортных для него условиях стремится к получению внимания, при том требователен к другим», – отметили специалисты.
Кроме того, в материалах дела указано, что организатору нападения свойственна самостоятельность в принятии решений, категоричность суждений. У него также выработана эмоциональная холодность в сфере значимых отношений.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Фаридуни встречал и собирал преступников в России, проводил разведывательные операции на месте происшествия, приобрел автомобиль для преступных целей и получил оружие.