Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве
На Рождество в Московском регионе ожидается снежная погода, сообщает Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют приближение атмосферного фронта средиземноморского циклона.
6 января днем в Москве ожидается небольшой снег, на юге Московской области – умеренные осадки. Температура в столице составит -7... -5 °C, по области – -10... -5 °C. Скорость южного ветра составит 3-8 м/сек.
7 января будет облачная снежная погода. Ночью в Москве столбик термометра опустится до -9 °C, в Московской области – -11...-6 °C. Порывы восточного ветра составят 5–10 м/сек. Днем в столице потеплеет до -4 °C, по области ожидается -8... -3 °C. При этом ветер усилится до 5–10 м/сек, сменив направление с южного на восточное, а затем перейдет на северо‑западное.