Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве

7 января будет облачная снежная погода. Ночью в Москве столбик термометра опустится до -9 °C, в Московской области – -11...-6 °C. Порывы восточного ветра составят 5–10 м/сек. Днем в столице потеплеет до -4 °C, по области ожидается -8... -3 °C. При этом ветер усилится до 5–10 м/сек, сменив направление с южного на восточное, а затем перейдет на северо‑западное.