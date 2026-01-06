Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве

Ведомости

На Рождество в Московском регионе ожидается снежная погода, сообщает Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют приближение атмосферного фронта средиземноморского циклона.

6 января днем в Москве ожидается небольшой снег, на юге Московской области – умеренные осадки. Температура в столице составит -7... -5 °C, по области – -10... -5 °C. Скорость южного ветра составит 3-8 м/сек.

7 января будет облачная снежная погода. Ночью в Москве столбик термометра опустится до -9 °C, в Московской области – -11...-6 °C. Порывы восточного ветра составят 5–10 м/сек. Днем в столице потеплеет до  -4 °C, по области ожидается -8...  -3 °C. При этом ветер усилится до 5–10 м/сек, сменив направление с южного на восточное, а затем перейдет на северо‑западное.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте