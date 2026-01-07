В Москве 8 и 9 января ожидаются снег и сильный ветер

По данным Гидрометцентра России, 8 января в Москве ожидается температура от -5 до -7 градусов, небольшой снег и ветер 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. На следующий день прогнозируется температура от -11 до -9 градусов, сильный снег и местами метель, ветер порывами до 18 м/c.