В Москве 8 и 9 января ожидаются снег и сильный ветер
В Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы. Об этом сообщило главное управление МЧС России по столице.
Водителям рекомендуется парковаться в безопасных местах и быть внимательнее при управлении автомобилем. Ведомство также призвало пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице и не оставлять детей без присмотра.
По данным Гидрометцентра России, 8 января в Москве ожидается температура от -5 до -7 градусов, небольшой снег и ветер 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. На следующий день прогнозируется температура от -11 до -9 градусов, сильный снег и местами метель, ветер порывами до 18 м/c.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил в Telegram-канале, что 7 января температура воздуха в Москве составит от -4 до -6 градусов, по Московской области – от -3 до -8 градусов. Ветер прогнозировался юго-восточный, с переходом на северо-западный, 3-8 м/с.