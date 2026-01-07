Газета
Восемь рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Махачкалы

Ведомости

Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы 6 января, задерживаются. Их перенаправили на запасные аэродромы, сообщили в Telegram-канале авиагавани.

По данным представителей аэропорта, такие изменения произошли из-за густого тумана. Решение о перенаправлении рейсов принимали авиакомпании.

Два борта перенаправили в воздушную гавань Владикавказа, еще один – в Магас. Четыре рейса также были перенесены в Минеральные Воды, один – в Астрахань.

