Восемь рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Махачкалы
Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы 6 января, задерживаются. Их перенаправили на запасные аэродромы, сообщили в Telegram-канале авиагавани.
По данным представителей аэропорта, такие изменения произошли из-за густого тумана. Решение о перенаправлении рейсов принимали авиакомпании.
Два борта перенаправили в воздушную гавань Владикавказа, еще один – в Магас. Четыре рейса также были перенесены в Минеральные Воды, один – в Астрахань.