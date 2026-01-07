Высота сугробов в Москве увеличится на 30 см за два дня

Бирюков подчеркнул, что городские службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли. Городские службы проверяют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.