Высота сугробов в Москве увеличится на 30 см за два дня
В Москве в ближайшие два дня ожидаются сильный снегопад и ветер, прирост свежевыпавшего снега за это время составит более 30 см. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
По прогнозам синоптиков, 8 января во второй половине дня погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Самые мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января.
Бирюков подчеркнул, что городские службы работают в усиленном режиме. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли. Городские службы проверяют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательными и при возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
7 января главное управление МЧС России по Москве предупредило, что в столице с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы.
Гидрометцентр России сообщил, что 8 января в Москве прогнозируется температура от -5 до -7 градусов, небольшой снег и ветер 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. На следующий день ожидается от -11 до -9 градусов, сильный снег и местами метель, ветер порывами до 18 м/c.